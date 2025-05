POL-BI: Unfall beim Abbiegen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Eine Bielefelderin meldete der Polizei am Dienstag, 06.05.2025, dass Unbekannte ihren Golf Plus aus der Lina-Oetker-Straße entwendet haben. Die Polizei sucht Zeugen. Die Halterin hatte ihr Auto gegen 20:30 Uhr am Sonntag, 04.05.2025, am Straßenrand geparkt. Als sie ihr Fahrzeug gegen 08:30 Uhr am Dienstagmorgen, 06.05.2025, aufsuchen wollte, bemerkte sie, dass es entwendet worden war. Das Auto wurde 2010 zugelassen und hatte ...

