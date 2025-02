Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Öffentliches Bücherregal "geplündert"

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte haben im Februar in der Rognacallee wiederholt ein öffentliches Bücherregal "geplündert" und die dort ausgelegten Bücher in den nahegelegenen Langenwaldbach geworfen. Das Bücherregal befindet sich seit einigen Monaten in einer in der Rognacallee stehenden Telefonzelle, die ein Geschenk der französischen Gemeinde war. Die erste Tat ereignete sich vor dem 12.02.2025, die zweite jetzt vor dem 23.02.2025. Der Wert der gebrauchten Bücher wird im unteren dreistelligen Bereich beziffert. Die Telefonzelle soll nun bis auf Weiteres nicht mehr zum Büchertausch genutzt werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |pirok

