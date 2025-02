Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sattelzug gerät in Vollbrand...Zweiter Sattelzug fährt in Stauende...

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

BAB 6; Enkenbach (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken, zwischen den Anschlussstellen Enkenbach und Kaiserslautern-Ost zu einem Brand eines Sattelzuges. Ursächlich dürfte ein geplatzter Reifen an der Sattelzugmaschine gewesen sein. Nachdem der 36-jährige Fahrer geistesgegenwärtig seinen Sattelzug auf dem Standstreifen zum Stehen brachte, hatte die Zugmaschine bereits Feuer gefangen. Der Brand dehnte sich direkt auf den Sattelauflieger aus. Der Fahrer konnte sich jedoch unverletzt aus dem brennenden Fahrerhaus retten. Die verständigte Feuerwehr brauchte über eine Stunde,um den im Vollbrand stehenden Sattelug zu löschen. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsmaßnahmen, war die Richtungsfahrbahn Saarbrücken voll gesprerrt. Die Bergung des total zerstörten Satelzuges stellte sich allerdings schwieriger heraus, als anfangs angenommen und zog sich bis weit nach Mitternacht. Im Rahmen der Bergungsmaßnahmen kam es zeitweise zu einem 8 km langen Rückstau. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Enkenbach abgeleitet. Infolgedessen ereignete sich ein weiterer schwerer Unfall. Ein 49-jähriger LKW Fahrer übersah anscheinend das Stauende und fuhr in ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei. Zum Glück war dieses nicht besetzt, so dass es hierbei nur bei erheblichen Sachschäden blieb. Der Unfallverursacher blieb ebenfalls unverletzt. Durch diesen weiteren Unfall verzögerte sich wiederum die weiteren Bergungsmaßnahmen, so dass erst am frühen Dienstagmorgen die Richtungsfahrbahn Saarbrücken für den Verkehr endgültig wieder freigegeben werden konnte, Der Sachschaden bei beiden Unfällen dürfte sich auf mindestens 250.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell