Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel/Munster: Bei Einkauf bestohlen; Schneverdingen: Handtasche aus Auto gestohlen; Munster: Küchenbrand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.06.2025 Nr. 1

10.06.2025 / Bei Einkauf bestohlen

Bad Fallingbostel/Munster: Ein Ehepaar wurde am Dienstag, gegen 12.30 Uhr im Einkaufszentrum an der Soltauer Straße bestohlen. Eine unbekannte Frau entwendete aus dem mitgeführten Rucksack die Geldbörse mit diversen Karten und Bargeld. Der Schaden wird auf rund 135 Euro geschätzt. Ähnliches widerfuhr einer Frau aus Munster auf dem Parkplatz des Famila-Marktes am Kohlenbissener Grund. Auf dem Weg zu ihrem Pkw entwendeten Unbekannte das Portmonee. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 oder die Polizei Munster unter 05192/9600.

10.06.2025 / Handtasche aus Auto gestohlen Schneverdingen: Aus einem Pkw der Marke Audi, der auf einem Hinterhof an der Lessingstraße abgestellt war, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 21.00 Uhr und Dienstag, 12.00 Uhr eine Handtasche mit Portmonee, Bargeld und Papieren. Eine anschließende Abbuchung mit einer der Karten konnte storniert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 zu melden.

10.06.2025 / Küchenbrand

Munster: Am Dienstagmorgen kam es in einer Wohnung an der Bachstraße zu einem Küchenbrand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Bei Eintreffen von Rettungskräften waren Flammen am Küchenfenster zu erkennen. Personen waren nicht in der Wohnung. Der Brand wurde aller Wahrscheinlichkeit nach durch einen technischen Defekt ausgelöst.

10.06.2025 / Mit 2,41 Promille unterwegs Munster: Polizeibeamte überprüften nach einem Zeugenhinweis am Dienstagabend eine 50jährige Frau aus Munster, die in auffälliger Weise mit ihrem Pkw gefahren sein soll. Die Frau führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,41 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

10.06.2025 / Pedelec-Fahrerin übersehen

Bad Fallingbostel: Ein 76jähriger Autofahrer übersah am Dienstagnachmittag eine 61jährige Pedelec-Fahrerin, die dadurch zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 16.46 Uhr an der Einmündung Düshorner Straße / Am Wiethop.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell