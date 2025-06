Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Polizei sucht Unfallzeugen

Heidekreis (ots)

Schneverdingen: Zu dem schweren Verkehrsunfall auf der L 211 am Sonntagabend um 18:26 Uhr zwischen Niederhaverbeck und Wintermoor (siehe Pressemeldung vom 09.06.2025) sucht die Polizei weitere Unfallzeugen. Zeugen und Ersthelfer hatten vor Ort berichtet, dass ein weißer Kleinwagen kurz vor dem Unfall dem verunfallten Fahrzeug und dem dahinterfahrenden Fahrzeug, in dem sich die Zeugen befanden passiert hatte. Der weiße Kleinwagen war demnach auf der L 211 in Fahrtrichtung Niederhaverbeck unterwegs. Die Insassen des weißen Kleinfahrzeuges werden gebeten sich mit der Polizei Schneverdingen unter der 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

