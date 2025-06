POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 07.06.-09.06.2025

Polizeiinspektion Hildesheim

Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 07.06.-09.06.2025

Hildesheim

(zei)Illegale Müllentsorgungen in Elze und Gronau (Leine)

Am vergangenen Wochenende kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze zu mehreren Fällen illegaler Müllentsorgung.

Gronau (Leine), K408 (Brüggen) - Eine bislang unbekannte Person entsorgte in einem Feldweg an der Kreisstraße 408 bei Brüggen mehrere Müllsäcke, die unter anderem Schnittgut sowie eine nicht mehr verwertbare Cannabispflanze enthielten.

Elze, Waldhaus Mehle - Auch in Elze wurde in einem Feldweg in der Nähe des Waldhauses Mehle widerrechtlich Müll entsorgt. Vor Ort wurden diverse Müllsäcke sowie Elektroschrott festgestellt, die durch bislang unbekannte Personen dort abgelegt wurden.

Diebstahl einer Geldbörse in Elze

Elze - Am Freitag, den 07.06.2025, kam es in Elze zu einem Taschendiebstahl. Im Zeitraum zwischen 09:15 Uhr und 11:00 Uhr wurde der Geschädigten die Geldbörse aus dem Rucksack entwendet. Der Vorfall ereignete sich während des Einkaufs im Aldi-Markt in Elze.

Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) Gronau (Leine) - Zwischen Sonntag, dem 08.06.2025, um 18:30 Uhr und Montag, dem 09.06.2025, um 09:00 Uhr kam es in der Barfelder Hauptstraße in Gronau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem Verkehrszeichen und beschädigte dieses erheblich. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen.

Wer Hinweise zu den illegalen Müllentsorgungen in Elze oder Gronau, dem Diebstahl im Aldi-Markt in Elze oder der Verkehrsunfallflucht in Gronau geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

