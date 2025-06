POL-HI: Tatverdächtige Kinder zu Containerbrand ermittelt

Hildesheim (ots) - Bockenem (web) - Am heutigen Morgen, gegen 00:30 Uhr, kam es in Bockenem, in der Walter-Althoff-Str., in Höhe der Firma AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH, zu einer sexuellen Belästigung einer 20jährigen Frau aus Hildesheim. Zum Vorfallzeitpunkt hatte das Opfer die Feier der Landjugend Ambergau verlassen und war zu ihrem Pkw, welcher vor dem Veranstaltungsgelände stand, gegangen. Am Pkw stehend hatte ...

