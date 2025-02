Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rostocker Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tankstelle in Brinckmansdorf

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonnabends kam es in einer Tankstelle in der Tessiner Straße im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf zu einem Einbruch durch bisher unbekannte Täter. Gegen 03:25 Uhr wurde die Polizei über eine Alarmauslösung in einer Tankstelle informiert. Beim Eintreffen am Tatort stellten die Beamten fest, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft hatten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand durchsuchten die Einbrecher im weiteren Verlauf systematisch alle Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor. Im Nachgang flüchteten sie mit einem silberfarbenen Kombi, der mit zuvor gestohlenen Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Meißen (MEI) versehen war.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung unter Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen konnten die Täter nicht aufgegriffen werden. Der genaue Sach- und Stehlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock übernahm die Spurensicherung am Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tessiner Straße/ A20 gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern und dem Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

