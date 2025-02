POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Schwerin Medewege

Rostock (ots) - Am 01.02.2025 kam es gegen 23:35 Uhr in Rostock in der Tessiner Straße zu einem Brand eines Doppelhauses. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnten den Bewohner bereits vor seinem in Flammen stehenden Haus feststellen. Aufgrund der großen Ausdehnung des Feuers und des starken Funkenflugs mussten insgesamt neun Personen aus den ...

