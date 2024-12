Polizei Düsseldorf

POL-D: Achtung Taschendiebe! - Festnahme in Benrath - Haftrichter - Untersuchungshaft

Tatzeit: Samstag, 7. Dezember 2024, 16:15 Uhr

Eine polizeibekannte 37-jährige Taschendiebin aus dem Rhein-Erft-Kreis befindet sich seit gestern (So. 8.12.) in Untersuchungshaft. Der Frau mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit wird vorgeworfen, am Samstag in Benrath eine Seniorin beim Einsteigen in die Straßenbahn bestohlen zu haben. Ein Zeuge konnte die Beschuldigte festhalten und so den Diebstahl vereiteln. Die 80-jährige Geschädigte erhielt ihre Geldbörse zurück und die 37-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam überstellt. Die Kriminalwache leitete entsprechende Ermittlungen ein.

Zur Tatzeit näherte sich die Beschuldigte an der Haltestelle Benrather Schloßallee der 80-jährigen Geschädigten. Die 37-jährige öffnete gekonnt den Rucksack der alten Dame und stahl die Geldbörse. Ein 44-jähriger Zeuge aus Köln beobachtete das Geschehen und hielt die Taschendiebin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach den entsprechenden Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde die Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

