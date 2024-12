Polizei Düsseldorf

POL-D: Attraktive und sichere Innenstadt zur Weihnachtszeit - Polizeilicher Verkehrseinsatz am zweiten Adventssamstag - Sehr hohes Besucher- und Verkehrsaufkommen

Düsseldorf (ots)

Am zweiten Adventssamstag war die Düsseldorfer Innenstadt, trotz des nasskalten Wetters, stark frequentiert. Bereits ab mittags füllten sich die Märkte im Bereich der Altstadt und das Besucheraufkommen wurde als "erheblich" eingestuft. Der Einsatzleiter beschrieb das Verkehrsaufkommen im Innenstadtbereich ab den Mittagsstunden als sehr hoch. Bis in den späten Abend hinein kam es zu massiven Verkehrsstörungen. Aufgrund der Auslastung der Parkhäuser und den dadurch entstandenen Rückstau in den Zufahrtsbereichen kam der Verkehr in weiten Teilen rund um die Weihnachtsmarktbereiche zum Erliegen. Mit verschiedenen Maßnahmen entlasteten die Beamtinnen und Beamten den Verkehr.

Bereits um 13:00 Uhr wurde die Sperrung der Linksabbiegemöglichkeit aus dem Kö-Bogentunnel auf die Henrich-Heine-Allee durchgeführt. Im Tunnel kam es immer wieder zu erheblicher Staubildung. Personen stiegen teilweise aus ihnen Fahrzeugen aus und bewegte sich zu Fuß im Tunnel. Die Beamtinnen und Beamten mussten an der Ausfahrt Elberfelder Straße aufgrund der Personenmassen den Fußgängerverkehr regeln. An der Kasernenstraße kam der Verkehr teilweise komplett zum Erliegen und es entstanden lange Warteschlangen. Zahlreiche Fahrzeugführer beabsichtigten in das dortige Parkhaus zu fahren, welches jedoch bereits ausgelastet war. Die Kasernenstraße musste wegen des weiterhin hohen Andrangs ab 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr komplett gesperrt werden. Ebenfalls sperrten die Beamten aufgrund des hohen Fahrzeugs- und Personenaufkommen den Bereich der Königsallee zwischen der Königstraße und dem Corneliusplatz ab 16:30 Uhr komplett.

Ab ca. 20:00 Uhr konnte vermehrt Problemklientel im Bereich der Altstadt festgestellt werden. Um 20:05 Uhr kam es auf der Schadowstraße/ Königsallee zu einem Körperverletzungsdelikt, wobei unbekannte Tatverdächtige gemeinschaftlich auf einen Weihnachtsmarktbesucher eingeschlagen hatten. Das Opfer wurde leicht verletzt. Eine Fahndung verlief negativ. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Das Besucher- und Straßenbild war, abgesehen von der angespannten Verkehrssituation, insgesamt den Tag hindurch friedlich.

Die gemeinsamen Streifen mit den niederländischen Polizistinnen und Polizisten stieß, wie in den vergangenen Jahren, auf eine große positive Resonanz.

