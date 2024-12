Polizei Düsseldorf

POL-D: A 3

A 44 - Ratingen-Ost - Tödlicher Motorradunfall - 16-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 06. Dezember 2024, 06:15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Tangente im Autobahnkreuz Ratingen-Ost ist in den frühen Morgenstunden ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Motorrad tödlich verunglückt.

Gegen 06:15 Uhr fuhr der 16-jährige Erkrather mit seinem Motorrad (Leichtkraftrad) von der A 3 kommend in die Tangente, die zur A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf führt. Nach bisherigeren Erkenntnissen stürzte der Jugendliche in der Kurve und wurde von einem Fahrzeug erfasst. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei ist im Einsatz, um die Umstände, die zum Unfall führten, zu ermitteln.

