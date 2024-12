Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Kurz nach Haft wieder festgenommen: Schneller Fahndungserfolg nach Raub auf Hotel - Wiederholungstäter in Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Siehe unsere Pressemeldung vom 24. November 2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5915511

Ein polizeibekannter Räuber wurde erst im Oktober aus dem Gefängnis entlassen nachdem er aufgrund einer Raubserie auf Hotels in Düsseldorf seit Oktober 2020 hinter Gittern gesessen hatte. Schnell konnte er nun als Tatverdächtiger für den Raub auf ein Hotel am Samstag den 23. November identifiziert werden.

Nach einem Raub auf ein Hotel am vorletzten Wochenende im November hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Intensive polizeiliche Ermittlungen führten die Beamten schnell zu einem 25-jährigen Deutsch-Ghanaer, der bereits 2020 acht Raubtaten begangen hatte. (Siehe unsere Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4738046) Nun wurde erneut ein Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde am vergangenen Freitag festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

