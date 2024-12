Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 46 - Drei beteiligte Fahrzeuge - Eine Person lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: 30. November 2024, 22:52 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der A 46 in Richtung Düsseldorf mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 41-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter auf der A 46 in Richtung Düsseldorf unterwegs. Zwischen dem Autobahndreieck Mönchengladbach-Wanlo und dem Autobahnkreuz Holz beabsichtigte er, den Skoda einer 35-jährigen Frau aus Grevenbroich zu überholen. Dabei touchierte der 41-Jährige den Skoda und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit der Mittelschutzplanke und blieb schließlich quer auf der Fahrbahn stehen. Ein 28-jähriger Mann aus Neuss bemerkte den Kleintransporter offenbar zu spät und prallte mit seinem Citroen in den Wagen. Dabei wurde der 41-Jährige erfasst, der zwischenzeitlich sein Fahrzeug verlassen hatte. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch der 28-jährige Mann kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Essener Polizei war vor Ort, um die Spuren zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

