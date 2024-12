Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Hünxe - Tödliche Falschfahrt auf der A 3 - 66-jähriger Niederländer stirbt an der Unfallstelle - Lange Sperrung - VU-Team im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 2. Dezember 2024, 21:32 Uhr

Bei einer Kollision mit dem Pkw eines 68-jährigen Falschfahrers gestern Abend auf der A 3 bei Hünxe wurde ein 66-jähriger Niederländer in seinem Pkw so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 68-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichtere Verletzungen und musste behandelt werden. Die Gründe für die Falschfahrt sind derzeit völlig unklar. Hinweise auf einen Alkohol und/oder Drogenkonsum haben sich bislang nicht ergeben. Die BAB war in Richtung Arnheim für mehrere Stunden gesperrt.

Nach dem bisherigen Stand war der 68-Jährige mit seinem VW Caddy an der Anschlussstelle Hamminkeln als Falschfahrer auf die Richtungsfahrbahn Arnheim (Norden) in der falschen Richtung (Süden Köln) aufgefahren. Sofort wurde eine Verkehrswarnmeldung veranlasst. Mehrere Meldungen gingen bei den Polizeileitstelle ein. Nach Zeugenangaben fuhr er mit etwa 100 bis 120 Stundenkilometern die A 3 auf der Gegenfahrbahn. Etwa einen Kilometer hinter der Rastanlage Hünxe kam es dann zu der folgenschweren Kollision mit dem Volvo des Niederländers. Während der Unfallfahrer sein Fahrzeug selbst verlassen konnte, kümmerten sich Ersthelfer und Polizisten um den Schwerverletzten. Trotz aller Bemühungen starb der Mann an der Unfallstelle. Andere Fahrzeuge fuhren über Trümmerteile, dabei gab es keine weiteren Verletzten. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort und sicherte die Spuren. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

