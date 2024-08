POL-NOM: Schaden am geparkten Pkw verursacht und weggefahren

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 27.08.2024; 18:30 Uhr - 28.08.24, 08:00 Uhr In der Nacht von Dienstag, den 27.August zu Mittwoch, den 28. August, machten sich bislang unbekannte Täter, im Bereich eines Parkplatzes in Höhe Altendorfer Tor 26, gleich an vier verschiedenen Pkw zu schaffen. Hierbei entwendeten sie jeweils die Frontscheinwerfer sowie deren Air Bags. Zudem schlugen sie an drei Pkw die Seitenscheiben ein, um so ...

