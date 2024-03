PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verfolgungsfahrt in Bad Soden +++ Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug +++ Sachbeschädigung an Gaststätte

Hofheim (ots)

1. Verfolgungsfahrt

Örtlichkeit: 65812 Bad Soden am Taunus, Kronthaler Straße

Zeit: Freitag, 29.03.2024, 22:55 Uhr

(NN)Einer Streifenbesatzung aus Königstein fiel zur oben genannten Zeit ein Kleinkraftrad (Roller) in der Kronthaler Straße in Bad Soden am Taunus auf, welches mit nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen versehen war. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Trotz Anhaltesignale sowie das Einschalten von Blaulicht und Martinshorn setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Dieser bremste in der Schwalbacher Straße mit seinem Kleinkraftrad stark ab, wendete, und setzte seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung weiter fort. Im Bereich des Sauerbrunnenweges wurden durch die Beamten während der Verfolgung zwei bis drei Fußgänger am Straßenrand festgestellt, welche bislang namentlich noch nicht ermittelt werden konnten. Bei der fortlaufenden Verfolgungsfahrt im Bereich des Sportplatzes sowie der angrenzenden Feldgemarkung konnte der Fahrzeugführer letztlich, nachdem sich dieser auf dem Waldweg festfuhr, nach fußläufiger Verfolgung festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde im Anschluss auf die Polizeistation zwecks weiterer polizeilichen Maßnahmen sistiert und nach deren Abschluss wieder entlassen. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen und Hinweisgeber, besonders die zwei bis drei festgestellten Fußgänger im Bereich des Sauerbrunnenweges, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0 zu melden.

2. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Örtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße (Parkplatz Rhein-Main-Therme)

Zeit: Donnerstag, 28.03.2024, 19:30 bis Donnerstag, 28.03.2024, 21:30 Uhr

(NN)Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug, Audi A6 in blau, im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz der Rhein-Main-Therme in Hofheim am Taunus. Nachdem dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen länglichen Kratzer entlang der Fahrerseite fest, welcher vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurde. Hierdurch entstand Sachschaden am Fahrzeug.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

3. Sachbeschädigung

Örtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus (Ortsteil Diedenbergen), Casteller Straße

Zeit: Freitag, 29.03.2024, 20:54 Uhr

(NN)Durch einen Gast in der dort ansässigen Gaststätte konnten an der Straße zwei dunkel gekleidete Personen wahrgenommen werden, welche versuchten mittels Steinen die Fensterscheiben einzuwerfen. Die beiden Personen flüchteten anschließend mit einem bisher unbekannten Fahrzeug von der Örtlichkeit. Durch das Bewerfen wurde der Fensterrahmen an der Gaststätte beschädigt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell