Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sexuelle Belästigung durch unbekannten Täter

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am heutigen Morgen, gegen 00:30 Uhr, kam es in Bockenem, in der Walter-Althoff-Str., in Höhe der Firma AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH, zu einer sexuellen Belästigung einer 20jährigen Frau aus Hildesheim. Zum Vorfallzeitpunkt hatte das Opfer die Feier der Landjugend Ambergau verlassen und war zu ihrem Pkw, welcher vor dem Veranstaltungsgelände stand, gegangen. Am Pkw stehend hatte sich dann ein ihr unbekannter Mann genähert. Das Opfer kam die Situation bereits "unheimlich" vor, so dass sie den Mann ansprach und aufforderte, sich von ihr fernzuhalten. Der unbekannte Täter näherte sich trotzdem weiter dem Opfer an und griff diesem unvermittelt mit beiden Händen an beide Brüste. Das Opfer konnte sich losreißen und zurück auf das Veranstaltungsgelände laufen. Der unbekannte Täter entfernte sich zwischenzeitlich in unbekannte Richtung. Gegen den unbekannten Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei in Bad Salzdetfurth bittet mögliche Zeugen sich unter Tel.: 05063-9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell