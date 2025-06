Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Brände in Alfeld

Hildesheim (ots)

DUINGEN/FREDEN (rin) - Am 07.06.2025 kam es in der Gemeinde Alfeld gleich zu zwei Bränden. In einem Fall wurden Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zunächst brannte am Samstagmorgen, den 07.06.2025, in Duingen eine Garage vollständig aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 25.000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Am Mittag wurde die Polizei, als auch die Feuerwehr, nochmals zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Ortschaft Freden gerufen. Hier konnten die Bewohner sich selbst aus dem Haus retten und der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zwei Bewohner mussten im Anschluss jedoch schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Genauere Angaben zum Sachschaden und deren Höhe können noch nicht gemacht werden. Auch hier dauern die Ermittlungen zur Brandursache noch an.

