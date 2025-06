Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht und schwer verletzten Person

Hildesheim (ots)

Hildesheim-Uppen - (bn): Am Pfingstsonnabend ereignete sich auf der Autobahn 7 zwischen der Rastanlage Hildesheimer Börde-Ost und der Anschlußstelle Hildesheim in Höhe des ehemaligen Autobahnparkplatzes Uppen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger aus Neumarkt (Oberpfalz) befuhr mit seinem Lexus im noch dreispurigen Baustelleneinlauf den mittleren Fahrstreifen. Ihr folgte ein 54-jährige Braunschweigerin in ihrem Pkw Audi. Beide mußten ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt fast bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte der ihnen folgende 58-jährige Holler zu spät. Er konnte auf der regennassen Fahrbahn mit seinem Pkw VW nicht mehr rechtszeitig anhalten und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die drei Fahrzeuge zusammengeschoben. Die Beifahrerin im VW, eine 45-jährige aus Holle klagte nach dem Unfall über strake Rückenschmerzen. Um die Verletzte schonend und damit ohne weitere Verletzungen aus dem Pkw zu bergen forderten die eingesetzten Rettungssanitäter die FFW der Stadt Bad Salzdetfurth an. Am Unfallort trennten die FFW aus Heinde, Listringen, Lechstedt, Bad Salzdetfurth und der FTZ Groß Düngen das Fahrzeugdach des VW ab und bargen die Verletzte. Der eingesetzte Notarzt ordnete den schonenden Transport ins Krankenhaus an. Dazu wurde der Rettungshubschrauber Christoph 4 aus Hannover angefordert und dieser verbrachte die immer ansprechbare Verletzte dann nach der Bergung zur Behandlung in die MHH. Ihr Fahrer wurde leicht verletzt, mußte aber nicht behandelt werden. Unmittelbar nach dem Unfall war die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover für ca. 15 Minuten voll gesperrt. Danach wurde der aufgestaute Verkehr einspurig über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Landung des Rettungshubschraubers wurde dann die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nach der Landung wurde die Sperrung in Fahrtrichtung Kassel wieder aufgehoben. In Fahrtrichtung Hannover wurde die Sperrung nach dem Start des Hubschraubers, der Bergung der Fahrzeuge und der Räumung der Unfallstelle gegen 16:10 Uhr aufgehoben. In Fahrtrichtung Kassel bildete sich ein ca. 4 km langer Stau. In Fahrtrichtung staute sich der Verkehr auf ca. 10 km. Der Gesamtschaden lag im mittleren 5-stelligen Bereich. Am VW und am Audi wurden die Airbags ausgelöst. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Lexus konnte seine Fahrt fortsetzen.

