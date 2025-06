Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). In der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 2025 zog die Polizei Bad Salzdetfurth einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Doch wie sich herausstellte, sollte es sich hierbei nicht um das einzige Vergehen des 18-Jährigen handeln.

Der junge Mann geriet gegen 01:15 Uhr im Nordwall in 31167 Bockenem in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch, aber auch weitere Anzeichen einer Alkoholisierung (beispielsweise verwaschene Aussprache) wahr. Der Mann räumte den vorherigen Konsum von Bier ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Sie ließen ihm von einem Arzt Blut abnehmen; so soll eine gerichtsfeste Feststellung seiner Alkoholisierung ermöglicht werden.

Die Beschlagnahme des Führerscheins war indes nicht möglich. Wie der Mann einräumte, besuche er derzeit eine Fahrschule. Statt der Fahrschulprüfung erwartet ihn daher nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der Eingang des gerichtsverwertbaren Blutalkoholwerts steht noch aus, die Ermittlungen dauern an.

