Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Baumunfall mit Vollsperrung der Bundesstraße 6 in Wendhausen

Hildesheim (ots)

Schellerten/ Wendhausen (web) Am heutigen Freitag, gegen 15:10 Uhr, befuhr die 42-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford C-Max die Goslarsche Landstraße in Wendhausen, aus Rtg. Hildesheim kommend, in Rtg. Heersum. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve (innerorts) kam die Fahrzeugführerin aus der Gem. Holle mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte im für sie gegenüberliegenden Grünstreifen gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der genutzte Pkw im Frontbereich erheblich beschädigt (Totalschaden, Wert: ca. 8.000 Euro). Ein entgegenkommender Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt (ca. 500 Euro). Die Frau zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurde sofort von mehreren Ersthelfern betreut. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie mit einem RTW in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Erste Ermittlungsergebnisse deuten auf die Unfallursache "Übermüdung" hin. Weiteres müssen die Ermittlungen der Polizei ergeben.

Die Bundesstraße wurde zur Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen bis ca. 16:20 Uhr vollgesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Neben zwei Streifen der Polizei Bad Salzdetfurth befanden sich auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Wendhausen, die "Untere Wasserbehörde" des LK Hildesheim und ein Abschleppfahrzeug vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell