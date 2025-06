POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Zeuge gab den entscheidenden Hinweis

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 03.06.2025, 20:00 Uhr, und dem 04.06.2025 ,07:30 Uhr, wurde ein Auto, das in der Wiesenstraße in Hildesheim abgestellt war, durch Einritzen beschädigt. Die Schäden befinden sich an der Motorhaube und an der Fahrerseite. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in ...

