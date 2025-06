Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Randalierer in der Innenstadt von Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Vormittag des 03.06.2025, gegen 10:40 Uhr, wurde der Polizei in der Innenstadt eine offensichtlich hilflose Person gemeldet, welche vor Hauseingängen sitze und mitunter seinen Unrat dort hinterlasse. Durch die eingesetzten Polizeibeamten, welche in Begleitung einer Praktikantin der Fachoberschule waren, konnte der Mann letztlich in der Marktstraße angetroffen werden. Der 31-jährige Mann war im Besitz eines Fahrrades, welches sehr wahrscheinlich entwendet wurde. Da für das Fahrrad kein Eigentumsnachweis erbracht oder eine plausible Herkunft erklärt werden konnte, wurde das Fahrrad vorsorglich durch die Polizeibeamten sichergestellt.

Die Einziehung des Fahrrades verärgerte den Mann aber anscheinend so sehr, dass er plötzlich und unvermittelt in Richtung der Praktikantin schlug, sie aber verfehlte. Anschließend gelang es ihm sich von der Örtlichkeit zu entfernen.

Auf seinem Weg durch die Fußgängerzone ergriff er den Arm einer 70-jährigen Frau und schleuderte sie gegen ein Schaufenster. Die Frau erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde. Zur weiteren medizinischen Behandlung kam sie in ein ortsnahes Krankenhaus. Im weiteren Verlauf zerstörte er noch Blumen im Außenbereich eines Blumengeschäftes und schlug eine Schaufensterscheibe von einem weiteren Geschäft ein. Der Mann konnte durch weitere Polizeibeamte in Bahnhofsnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Schlussendlich wurde er in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus untergebracht."

