FFW Schiffdorf: Brennender Kleidercontainer sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

Am Freitag, den 18 April 2025, wurden gegen 18:45 Uhr die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Sellstedt und Bramel gemeinsam in die Wulsdorfer Straße nach Schiffdorf alarmiert. Zuvor setzten Anwohner einen Notruf bei der Leitstelle in Bremerhaven ab und meldeten einen Kleidercontainer, welcher brennen sollte. Nach Ankunft der ersten Feuerwehrkräfte konnte die Meldung bestätigt werden und umgehend ein Löschangriff unter Atemschutz durchgeführt werden. Um alle Glutnester löschen zu können musste der Container zusätzlich aufgebrochen werden.

Zur Schadenshöhe oder der Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

