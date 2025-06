Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal ereignete sich am Dienstag (03.06.2025) gegen 16:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Küfergasse in Herrenberg. Ein 83-jähriger VW-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug in eine dortige Tiefgarage fahren. Nachdem er den Einfahrtsbereich passiert hatte, beschleunigte der VW plötzlich und prallte gegen einen Betonpfeiler. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten der 83-Jährige leichte und seine 82-jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.

