Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis durch 17- Jährigen - Zeugensuche

Dinslaken (ots)

Am Montag gegen 22.30 Uhr gefährdete ein 17-jähriger Dinslakener mit einem Pkw - einem roten VW-Golf-Kabrio - den Straßenverkehr, fuhr ohne erforderliche Fahrerlaubnis und flüchtete im weiteren Verlauf vor einer Polizeikontrolle im Bergpark Lohberg.

Aufmerksame Bürger meldeten kurz zuvor, dass der rote VW Golf mit quietschenden Reifen auf dem ehemaligen Zechengelände mit einer Park- und Grünflächenanlage auf und ab fuhr - obwohl Pkw auf diesen Flächen nicht zugelassen sind.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten vor Ort feststellen, dass das Fahrzeug mit durchdrehenden Reifen auf einer Freifläche im Kreis fuhr und versuchten dieses anzuhalten.

Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Fahrzeugführer in Richtung der Straße Gemeinschaft, u. a. über Fußwege und Grünflächen unter starker Beschleunigung und Notbremsmanövern. Hierbei konnte festgestellt werden, dass auch unbeteiligte Fußgänger zur Seite traten, um eine mögliche Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Der Sichtkontakt zu dem Golf ging zwischenzeitlich verloren.

Der Pkw konnte wenig später im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen verunfallt an der Straße Grünes Tor in Höhe eines Hotels festgestellt werden. Der 17- Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe liegend in einem Grünstreifen und konnte als Fahrzeugführer identifiziert werden. Er erlitt durch den Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde zur ärztlichen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug mit einem Abfallbehälter, einer Begrenzungsmauer und Stabmattenzaunelemente zusammengestoßen war.

Die bisherigen Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass der 17- Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, weshalb ihm von einem Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher.

Den 17- Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren, u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die durch die Fahrmanöver des 17- Jährigen behindert, gefährdet oder gar verletzt wurden, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.

/cd (Ref.-Nr. 250512-2330)

