POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte stehlen PKW

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem PKW Diebstahl vermutlich in der Nacht zum Montag (02.06.2025) in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen geben können. Der PKW war am Sonntag (01.06.2025) gegen 20.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses abgestellt worden. Am Montag (02.06.2025) gegen 14.00 Uhr wurde schließlich das Fehlen des Autos festgestellt. Es handelt sich um einen KIA, Typ ProCeed in schwarz mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) im Wert von etwa 20.000 Euro.

