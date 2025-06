LPI-NDH: Mit Poller kollidiert

Nordhausen (ots) - Die Fahrerin eines Renault befuhr am Montag, gegen 16.40 Uhr, die Töpferstraße in Richtung Kornmarkt. Auf Höhe einer Straßenbahnhaltestelle querte ein Kind mit seinem Fahrrad die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei der Junge schwer verletzt wurde. Der Zehnjährige wurde mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ...

mehr