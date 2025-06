Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch/Steinenbronn/Schönaich: Kraftstoffspur - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (02.06.2025) rückte die Feuerwehr mit mehrere Fahrzeugen und Einsatzkräften aus, um eine Kraftstoffspur zu beseitigen, die gegen 11.00 Uhr zwischen Waldenbuch, Steinenbronn und Schönaich festgestellt wurde. Die Spur erstreckte sich vom Kreisverkehr der Weilerbergstraße und der Tübinger Straße in Waldenbuch zunächst über die Landesstraße 1208 bis Steinenbronn und anschließend über die Kreisstraße 1051 bis in die Steinenbronner Straße in Schönaich. Zeugen hatten zuvor entlang der K 1051 in Fahrtrichtung Schönaich in einer Bushaltestelle einen PKW, vermutlich einen grauen VW Golf, mit offenstehender Motorhaube gesehen. Derselbe PKW soll im weiteren Verlauf von einem schwarzen Audi in Richtung Schönaich abgeschleppt worden sein. Möglicherweise könnte es sich bei dem VW um ein Pannenfahrzeug gehandelt haben, durch das die Kraftstoffspur entstanden sein könnte. Weitere Hinweise zu diesem Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07151 52699-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell