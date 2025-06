POL-LB: Vaihingen an der Enz - Horrheim: 50.000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Montags (02.06.2025) gegen 04:30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter über eine Hintertür in eine Gaststätte in der in der Weilimdorfer Straße in Korntal ein. Im Lokal hebelte der Täter zwei Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Bargeldbestände. Die Höhe des Diebesgutes sowie der ...

