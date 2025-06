Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen zu Einbruch in Gaststätte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Montags (02.06.2025) gegen 04:30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter über eine Hintertür in eine Gaststätte in der in der Weilimdorfer Straße in Korntal ein. Im Lokal hebelte der Täter zwei Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Bargeldbestände. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden konnten noch nicht beziffert werden und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an den Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Tel. 0711 83902-10 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de

