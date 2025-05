Polizei Bonn

POL-BN: Rhein in Flammen 2025: Erste Bilanz der Bonner Polizei

Bonn (ots)

Bei wechselhaftem Wetter gab es für die Bonner Polizei bei "Rhein in Flammen" am Samstag (03.05.2025) nur vereinzelt Grund zum Einschreiten. Aufgrund der Wetterlage war die Veranstaltung von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr unterbrochen worden. "Wir blicken auf einen von der Wetterlage bestimmten Großeinsatz zurück. Erst am Abend kam es zu einzelnen Konflikten. Wie angekündigt sind wir frühzeitig und konsequent eingeschritten. Dieses Vorgehen hat sich auch in diesem Jahr wieder bewährt", so die Einsatzleiterin Polizeidirektorin Petra Evenschor. Bis 01:30 Uhr musste nur ein Mann zur Durchsetzung eines der insgesamt neun erteilten Platzverweise in eine Zelle des Polizeigewahrsams gebracht werden. Auf den Plan gerufen wurde die Polizei unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten (3). Darüber hinaus wurden Ermittlungen wegen Beleidigung (2), des Führens eines Messers auf einer Veranstaltung (1) sowie eines Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht (1) eingeleitet.

36-Jähriger in Gewahrsam genommen

Um 19:30 Uhr wurde der Sicherheitsdienst auf einen aggressiven, alkoholisierten 36-jährigen Mann im Bereich der Rockbühne aufmerksam, der sich in der folgenden Kontrollsituation nicht beruhigen ließ. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde der Mann in der Folge in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Weil er durch den Alkoholkonsum gegen Führungsauflagen verstoßen hatte, wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Messer sichergestellt

Gegen 22:50 Uhr wurden zwei Männer (21, 24) im Bereich der Elektrobühne kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten ein Messer sicher. Beide Männer erhielten daraufhin einen Platzverweis, außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Körperverletzung im Gedränge

Im Gedränge vor der Technobühne kam es gegen 23:50 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. Dort hatte ein Unbekannter einen 26-jährigen Mann angerempelt. Als dieser ihn ansprach, schlug der Aggressor dem Mann unvermittelt ins Gesicht. Eine 24-Jährige, die dazwischen ging, wurde von dem Unbekannten ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der 0228 15-0 entgegen.

Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellten Kriminalitätszahlen können sich noch verändern. Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Bonner Polizei eingehen, beziehungsweise dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sich ein Raubdelikt in einer Vernehmung als Diebstahl herausstellt. Eine abschließende Bewertung ist vielfach erst zu einem späteren Zeitpunkt und nach weiteren Ermittlungen möglich.

