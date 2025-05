Polizei Bonn

POL-BN: Troisdorf: Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt

Troisdorf (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben am Samstagmorgen (03.05.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Zuvor hatte Beamtinnen und Beamte der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises einen 29-jährigen Mann festgenommen. Nach bisherigem Sachstand soll er seine 30-jährige Lebensgefährtin in deren Wohnung in der Troisdorfer Großstraße mit einem Messer angegriffen haben. Anschließend setzte der Mann einen Notruf ab.

Ein gegen 09:10 Uhr eintreffendes Streifenteam hatte die Frau schwerstverletzt und ohne Vitalzeichen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufgefunden. Nach der Aufnahme von Reanimationsmaßnahmen und notärztlicher Versorgung vor Ort wurde die 30-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie kurz darauf verstarb. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen den 29-Jährigen. Er wurde am Tatort festgenommen. Eine mutmaßliche Tatwaffe wurde in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt. Nachdem ihm im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen wurden, brachten die Beamten den Tatverdächtigen in das Bonner Polizeipräsidium.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Schöneseiffen in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen. Diese dauern derzeit noch an.

