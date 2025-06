POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Schwer verletzter Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Ludwigsburg (ots) - In Hochberg wurde von Samstag auf Sonntag (31.05./01.06.2025) zwischen 23.00 Uhr und 09.00 Uhr gleich in zwei Vereinsheime in der Waldallee eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und verursachten insgesamt rund 6.500 Euro Sachschaden. Die ...

mehr