POL-WOB: Zwei Diebstähle von Baustellen - Täter entwenden Stemmhammer und Kupferkabel

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Saarstraße 31.01.2025, 19.25 Uhr Am Freitagabend kam es in der Saarstraße aus bisher unbekannten Gründen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer mit einem Beifahrer die Lessingstraße in südliche Richtung und bog nach rechts in die Saarstraße ab. Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Bordstein. In ...

