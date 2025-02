Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw kollidiert mit Stein und Laterne - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Saarstraße

31.01.2025, 19.25 Uhr

Am Freitagabend kam es in der Saarstraße aus bisher unbekannten Gründen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer mit einem Beifahrer die Lessingstraße in südliche Richtung und bog nach rechts in die Saarstraße ab. Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Bordstein. In der weiteren Folge prallte das Fahrzeug zunächst gegen einen etwa 300 kg schweren Stein, wobei dieser verschoben wurde. Danach wurde ein Verkehrszeichen überfahren und der BMW kam letztlich an einer Straßenlaterne zum Stehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Zur Unfallzeit fand ein reger Verkehrsfluss statt, so dass die Ermittler hoffen, dass Zeugen den Unfallhergang beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell