Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lederwaren-Geschäft: Polizei nimmt Einbrecher fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

28.01.2025, 03:33 Uhr

Wolfsburger Polizeibeamte konnten in der Nacht zum Dienstag einen Einbrecher vorläufig festnehmen. Der 26-Jährige war zuvor in ein Lederwaren-Geschäft in der Porschestraße eingebrochen.

Eine aufmerksame Zeugin meldete den Einbruch über den Polizeinotruf, woraufhin sich sofort mehrere Funkstreifenwagen zum Tatort begaben. Wenig später konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen in der Kleiststraße antreffen und vorläufig festnehmen. Für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde er in die Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße gebracht.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand verschaffte sich der 26-Jährige gewaltsam Zutritt zu dem Lederwaren-Geschäft und entwendete dort unter anderem diverse Portemonnaies und eine Handtasche. Daraufhin flüchtete er mitsamt dem Diebesgut.

Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde am Dienstagnachmittag ein Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl gestellt. Am Mittwochvormittag wird der 26-Jährige dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Wolfsburg vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell