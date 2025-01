Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Handtaschenraub

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Conringplatz

10.01.2025, 17:45 Uhr

Zu einem versuchten Handtaschenraub kam es am späten Nachmittag des 10.01.2025 in der Straße Conringplatz in Helmstedt.

Ein 66-jähriger Helmstedter war auf dem Weg zu einem Bekannten, als sich in der Straße Conringplatz, Ecke Kleiner Katthagen ein Unbekannter von hinten näherte. Dieser versuchte unvermittelt, dem Helmstedter die Tasche zu entreißen, die er in der Hand trug. Der 66-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Er konnte seine Tasche jedoch festhalten, sodass der unbekannte Täter von ihm abließ und ohne Diebesgut in Richtung Wallgasse flüchtete. Der Unbekannte war zwischen 16 und 19 Jahre alt, hatte dunkle Haare und war über 170 cm groß. Er war mit einem hellen Oberteil bekleidet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05351 5210 bei der Polizei in Helmstedt zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell