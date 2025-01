Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW-Dieb festgenommen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, BAB 2, AS Rennau

27.01.2025, 03:28 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Montags konnten Beamte der Autobahnpolizei einen PKW-Dieb auf der BAB 2 an der Anschlussstelle Rennau festnehmen. Gegen den 62-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen.

Während einer Streifenfahrt fiel der Funkstreifenwagenbesatzung der schwarze Mercedes Benz auf, der die Bundesautobahn 2 in Richtung Berlin befuhr. Die Beamten beschlossen, den PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Während der Durchführung der Kontrolle stellte sich heraus, dass der PKW als gestohlen gemeldet war. Der 62-jährige Fahrzeugführer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam in der Polizeidienststelle in Wolfsburg zugeführt. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Nach weiteren intensiven Ermittlungen durch die Ermittler des Fachkommissariats 2 der Polizei Wolfsburg wurde durch die zuständige Staatsanwältin am Montagmittag ein Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl gestellt. Am Dienstagvormittag wurde der 62-Jährige der zuständigen Richterin am Amtsgericht Helmstedt vorgeführt.

Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen, welcher im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gefahren wurde.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell