POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Emmerstedter Straße

30.01.2025, 05:00 bis 11:45 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es am vergangenen Donnerstag in der Emmerstedter Straße in Helmstedt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter mittels brachialer Gewalteinwirkung auf ein auf der Gebäuderückseite befindliches Kellerfenster Zutritt zum Haus. Sie durchwühlten daraufhin die Räumlichkeiten nach sich lohnender Beute und entwendeten Bargeld und Bankkarten. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

