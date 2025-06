Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (31.05.2025) und Sonntagvormittag (01.06.2025) 11:45 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Schulgebäude in der Straße "Längenholz" in Herrenberg. Die Unbekannten hebelten im Inneren der Schule mehrere Türen auf und verursachten einen noch nicht genau zu beziffernden Sachschaden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter einen vorgefundenen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell