Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Unfallflucht mit rund 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (02.06.2026) zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Dagersheim zu einer Fahrerflucht. Zunächst kam es zu einem Verkehrsunfall (wir berichteten am 03.06.2025 um 09:53 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6047667), infolge dessen ein geparkter Volvo in den Einmündungsbereich der Hauptstraße geschoben wurde. Noch bevor die polizeiliche Unfallaufnahme durchgeführt wurde, streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker den unfallbeteiligten Volvo im Frontbereich und hinterließ einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, sich unter 07031 13-2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

