Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein/B466 - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag kam es bei Lauterstein auf der B466 zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Eine Gruppe von vier Motorradfahrern war auf der B466 von Weißenstein in Richtung Böhmenkirch unterwegs. Kurz nach Ortsausgang Weißenstein überholten zwei Biker einen 45-jährigen Audi-Fahrer. Da der Autofahrer wohl durch das Einscheren der Motorräder sowie einem entgegenkommenden Lkw erschrak, bremste er mit seinem Fahrzeug. Der nachfolgende 64-jährige Motorradfahrer erkannte die Situation wohl zu spät. Er krachte mit seiner BMW in das Heck des Audi. Durch den Aufprall erlitt er schwere Verletzungen. Ein Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Der Biker wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 12.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Bei ihren Ermittlungen bittet sie um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere den entgegenkommenden Lkw-Fahrer bittet die Polizei, sich unter Tel. 07335/96262-0 zu melden. Der Schaden am BMW-Motorrad wird auf 12.000 Euro, der am Audi auf 4.000 Euro geschätzt.

