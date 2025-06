Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kellerbrand - zwei Personen leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagvormittag (03.06.2025) rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Böblingen zu einem Mehrfamilienhaus in der Lauchstraße aus, nachdem mehrere Personen gegen 10:00 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Keller bei der Integrierten Leitstelle (ILS) gemeldet hatten. Durch den Brand, der vermutlich in einem der Kellerräume entstand, war das Treppenhaus des Gebäudes, in dem sich auch eine Arztpraxis befindet, vollständig verraucht. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer im Keller schnell zu löschen. Zwei Personen erlitten vermutlich leichte Rauchgasvergiftungen. Alle Wohnungen sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohner werden anderweitig untergebracht. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

