POL-BO: Kind (11) bei Unfall leicht verletzt

Herne (ots) - Die Kripo ermittelt nach einem Raubdelikt in Herne am Donnerstagnachmittag, 28. November. Es werden Zeugen gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 67-jähriger Herner gegen 17.20 Uhr Bargeld in einer Bankfiliale am Berliner Platz abgehoben und begab sich anschließend zum Parkplatz des Friedrich-Ebert-Platzes. Dort kamen zwei unbekannte Männer auf den Herner zu und forderten unter Vorhalt einer ...

mehr