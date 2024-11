Polizei Bochum

POL-BO: 67-jähriger Herner beraubt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Raubdelikt in Herne am Donnerstagnachmittag, 28. November. Es werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 67-jähriger Herner gegen 17.20 Uhr Bargeld in einer Bankfiliale am Berliner Platz abgehoben und begab sich anschließend zum Parkplatz des Friedrich-Ebert-Platzes. Dort kamen zwei unbekannte Männer auf den Herner zu und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Geldes. Mit ihrer Beute flüchteten die beiden Kriminellen in Richtung Behrensstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Die Tatverdächtigen werden laut Zeugenangaben wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170 cm groß, schlank, bekleidet mit dunklen Hosen und dunklen Kapuzenpullovern mit ins Gesicht gezogener Kapuze.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell