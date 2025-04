Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss gestoppt

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag (24.04.) stellten Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen gleich zwei Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen.

Gegen 11:15 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Essener Straße in Oberhausen. In Höhe der Einmündung "Am Lipperfeld" beabsichtigte ein 41-jähriger Autofahrer, nach rechts auf die Essener Straße abzubiegen. In Höhe der Haltestelle "Umsicht" wurde der Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten.

Schon beim Herantreten an das Fahrzeug bemerkten die Polizeibeamten starken Cannabisgeruch. Auf Nachfrage gab der 41-Jährige an, sich unmittelbar nach Feierabend einen Joint angezündet zu haben. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt; eine Mitteilung an das zuständige Straßenverkehrsamt wurde gefertigt.

Später gegen 17:00 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 51-jährigen E-Scooter-Fahrer im Bereich Stöckmannstraße / Altmarkt. Der Mann zeigte bei Erkennen der Beamten ein auffälliges Verhalten: Er stieg ab und versuchte, sein Fahrzeug an einem Fahrradständer zu sichern. Während der Kontrolle fielen den Polizisten gerötete Augen und erweiterte Pupillen auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis.

Auch dem 51-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde vor Ort erläutert, dass auch E-Scooter-Fahrerinnen und Fahrer nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnehmen dürfen.

Die Polizei Oberhausen appelliert eindringlich: Wer berauscht fährt, gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer. Schon geringe Mengen an Betäubungsmitteln können die Reaktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigen - mit teils gravierenden Folgen, auch für die eigene Fahrerlaubnis.

