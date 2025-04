Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schlenkerfahrt auf drei Reifen durch Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am späten Dienstagabend (22.04.) um ca. 23:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Oberhausener die Kapellenstraße in Fahrtrichtung Vestische Straße. Dem 22-Jährigen fiel es laut Zeugen offenbar schwer, das Lenkrad seines Fords gerade zu halten. Kurze Zeit später führte dies dazu, dass er mit dem vorderen rechten Reifen gegen einen Bordstein prallte, woraufhin der Reifen platzte. Nach kurzer Inaugenscheinnahme des Schadens entschied sich der Oberhausener jedoch dazu, dass das Fahrzeug noch fahrtauglich sei. Er setzte seine Fahrt daher auf drei Reifen und einer Felge in Richtung seiner Wohnanschrift fort.

Hier wurde er nach kurzer Zeit durch zwei Streifenbeamte angetroffen, die bei dem 22-Jährigen eine augenscheinliche Alkoholisierung feststellten. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest bestätigte sich diese Annahme. Dem Fahrer wurde daher auf einer Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

