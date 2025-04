Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Fahrzeuge in Flammen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Oberhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (24.04.2025) erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen gegen 02:31 Uhr einen Einsatzauftrag von der Leitstelle: Zwei Fahrzeuge sollen auf der Styrumer Straße in Höhe der Hausnummer 56 in Brand geraten sein. Die Polizisten begaben sich umgehend unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten zur Einsatzörtlichkeit.

Vor dem Mehrfamilienhaus auf der Styrumer Straße stellten die Einsatzkräfte zwei brennende Fahrzeuge - einen VW Tiguan und einen Audi A3 - fest. Beide waren hintereinander auf einem Parkstreifen in Fahrtrichtung Marktstraße abgestellt. Erhebliche Rauchentwicklung löste einen Rauchmelder im angrenzenden Mehrfamilienhaus, dessen Eingang durch die Hitzeentwicklung beschädigt wurde, aus.

Kurze Zeit später traf die Berufsfeuerwehr Oberhausen ein und begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Die Styrumer Straße wurde zwischen Hermann-Albertz-Straße und Marktstraße für die Dauer des Einsatzes vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die beiden ausgebrannten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt und zwecks weiterer kriminaltechnischer Untersuchungen vom Brandort entfernt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Polizei Oberhausen bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Styrumer Straße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell